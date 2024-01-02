 

Без американской помощи Украина может проиграть уже в первой половине 2024 года

02.01.2024, 15:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

События на Украине, Ближнем Востоке и Тайване в начале этого года могут поставить под сомнение роль Америки в мире и угрожать предвыборной кампании президента Джо Байдена, пишет Politico. Так, без дополнительной помощи со стороны США Киев может проиграть в украинском конфликте уже в первой половине 2024 года.


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У президента США Джо Байдена есть все основания надеяться на переизбрание на выборах в этом году. Как пишет Politico, американская экономика растёт устойчивыми темпами, инфляция снизилась, безработица находится на полувековом минимуме, а наиболее вероятному противнику президента предъявлено 91 обвинение в совершении тяжких преступлений в рамках четырёх отдельных уголовных дел.

Но есть и серьёзные проблемы, которые могут угрожать его позициям. В их числе миграционный кризис, опасения американцев относительно возраста Байдена и события на Украине, Ближнем Востоке и Тайване, которые могут поставить под сомнение роль Америки в мире.

Издание предупреждает, что конфликт на Украине может быть проигран уже в первой половине 2024 года. Исход будет зависеть от того, одобрит ли конгресс США дополнительную военную помощь Киеву. В Вашингтоне «политический паралич» и растущая оппозиция Республиканской партии дальнейшему финансированию Украины вот уже несколько месяцев препятствуют усилиям Белого дома.

Уже к концу января Дональд Трамп может утвердить свою кандидатуру в качестве кандидата от республиканцев. Тогда, вероятно, представители партии в конгрессе решат идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что приведёт к прекращению помощи Украине.

У Европы не хватит ни запасов вооружения и боеприпасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить какой-либо дефицит, так как более половины всей помощи на Украину поступает именно из США.

И украинский конфликт едва ли единственная внешнеполитическая проблема, с которой Байден столкнётся в начале нового года. По данным издания, сохраняется угроза обострения конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке. Кроме того, итоги выборов на Тайване в середине января определят, обрушится ли ещё один крупный кризис на администрацию Байдена.


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