В случае войны США проиграют Китаю из-за всесторонней зависимости от него

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Если между США и Китаем начнётся война, Китай одержит победу ещё на этапе прекращения сотрудничества, пишет American Thinker. Америке не поможет никакое вооружение, пока она зависит от своего соперника практически во всех сферах жизни: начиная с торговли и заканчивая образованием. Эту проблему пытался решить ещё Трамп, однако потом к власти пришла администрация Байдена, «остановившая процесс исправления».



AP

При потенциальной войне США с Китаем способность Америки противостоять сопернику окажется под сомнением не из-за военной отсталости, а из-за сильной зависимости от Китая, считает American Thinker. Как отмечает издание, сопротивление будет «наиболее сильно затруднено из-за глубокого проникновения противника не только в американские вооружённые силы, но и во всю гражданскую жизнь».

Так, любой поход за покупками в США показывает, что большинство товаров изготовлено в Китае. Прибыль многих американских компаний напрямую зависит от экспорта в Китай, как зависят от китайского импорта и многие другие компании по производству товаров. Китайцы составляют немалую часть рабочей силы на рынке США, а в сфере образования значительная часть финансирования поступает от азиатов в качестве платы за обучение и грантов на совместные исследования.

Проблему зависимости попытался решить ещё Дональд Трамп, который ввёл дорогостоящие тарифы на китайские товары. Однако «как только это начало давать эффект, враги нации поставили Джо Байдена на президентский пост, чтобы остановить этот процесс исправления», пишет American Thinker. Поэтому на сегодняшний день Китаю не составит труда победить США в честной войне: для этого ему даже не придётся применять силу — достаточно будет прекратить сотрудничество, и Америку уничтожит собственная зависимость.