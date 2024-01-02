Меган Маркл планирует написать мемуары о жизни в королевской семье

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02.01.2024, 15:39, Новости дня
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В прошлом году принц Гарри опубликовал свою книгу, в которой честно рассказал о своем детстве, взрослении и сложностях в отношениях с родными. Меган Маркл решила последовать примеру мужа и поделиться своим взглядом на взаимоотношения в королевской семье.

Мемуары Герцогини Сассекской обещают быть интересными, но многие опасаются, что они только усилят напряжение между Гарри и его родственниками. Год назад его книга “Запасной” внесла разлад в семейные отношения, и ситуация может ухудшиться из-за мемуаров Маркл.

Точная дата выхода книги герцогини пока не известна, но в планах Меган встретиться лично с королем Карлом III, чтобы задать интересующие ее вопросы. Например, она хочет узнать о привилегиях Сары Фергюсон, которая сохранила титул герцогини после развода с принцем Эндрю и пользуется королевской фамилией в рекламных целях.

4 года назад принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от королевских обязанностей и лишились многих привилегий монаршей семьи. С тех пор они зарабатывают самостоятельно, но их связь с главной семьей Великобритании разорвать невозможно. Семья Гарри и Меган всегда находится под пристальным вниманием СМИ, и этим опытом герцогиня хочет поделиться в своей книге.


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