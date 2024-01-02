 

Сомелье: «Советский виски был лучшим в мире»

02.01.2024, 15:33, Разное
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Самый известный в мире специалист по изучению истории виски Марк Андерсон подготовил для телеканала Discovery документальный фильм о развитии вискарного дела в Советском Союзе.

Сомелье рассказал, что в СССР смогли за очень короткие сроки создать новую отрасль промышленности и создать вкусовой продукт мирового уровня, не уступавший легендарному Jack Daniel’s. Своими успехами эта отрасль первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву, посетившему с визитом США в 1959 году, уверяет Андерсон.

– Советский виски при Хрущёве был лучшим в мире. Вы ведь не идиоты, чтобы думать, что массовые сеяние кукурузы в СССР было сделано ради муки и хлеба. Вопрос сытости советского народа никогда не волновал советское руководство, а что реально волновало — это доходы от экспорта, — предположил эксперт. — Хлеб на прилавках магазинов так и не появился, зато советский виски по бросовой цене, но отличного качества, не хуже Jack Daniel’s, можно было найти в любой таверне мира. Иногда даже бармены шли на ухищрения — говорили, что наливают Jack, но наливали советский виски.

Несмотря на мировой успех, найти такой виски в советских магазинах было очень сложно — редкие партии продавались в «Елисеевском», в Прибалтике и портовых городах, а также закрытых санаториях для партийной элиты.

– Бутылка стоила 500 рублей, что по тем временам составляло огромные деньги, — подчеркнул Андерсон.

История советского виски завершилась очень быстро — Леонид Брежнев, сменивший на посту генсека ЦК КПСС Никиту Хрущёва, любил другие напитки, поэтому выпуск быстро прекратился.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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