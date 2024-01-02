SuperJob выяснил, что чувствуют россияне, выходя на работу после праздников

Две трети россиян испытывают стресс, когда выходят работать после новогодних каникул, говорится в исследовании SuperJob. Из 1,6 тысячи опрошенных трудящихся 62% признали, что им сложно возвращаться к обычным рабочим обязанностям в январе.

Спокойствие в постпраздничный период чувствуют только 1 из 3 работников, и это те, кому нравится их работа и на рабочем месте царит благоприятная атмосфера.

В то время как 23% опрошенных не предпринимают конкретных мер для снижения постканикульного стресса, 7% сразу погружаются в рабочие дела, а 5% используют методы самовнушения и медитации. Также 3% стараются высыпаться и заниматься спортом.

Некоторые россияне делятся следующими советами: не перегружайтесь в первые дни, постепенно включаясь в рабочие процессы (3%); находите “прикрытие” в успокоительных веществах (2%); общайтесь с семьей и друзьями (2%). Еще 3% считают, что хороший ужин с бокалом алкоголя помогает справиться со стрессом, а 3% отмечают, что хороший отдых во время каникул снижает стресс при возвращении на работу.