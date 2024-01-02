 

Мэры американских городов бьют тревогу – они не справляются с потоком мигрантов

02.01.2024, 14:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Проблемы на южной границе США становятся всё серьёзнее — поток мигрантов только усиливается, а города находятся на «пределе своих возможностей», пишет ABC News. Главы своих городов просят помощи у федерального правительства, чтобы справиться с ситуацией. Конгресс же никак не может принять решение об изменении пограничной политики.

Кризис на границе доводит крупные города до предела. Ночью губернатор Техаса Грэг Эбботт приказал самолётам высадить 350 мигрантов в аэропорту близ Чикаго. Этот шаг привёл к обострению напряжённости между Эбботтом и мэрами нескольких крупных городов. Говорит корреспондент ABC Зарин Шан.

ЗАРИН ШАН, корреспондент ABC: Сегодня вечером в связи с рекордным количеством мигрантов, пересекающих южную границу, три мэра американских городов бьют тревогу, заявляя, что их города находятся на пределе возможностей. Только сегодня губернатор Техаса Грэг Эбботт приказал самолёту Boeing 77 с 350 просителями убежища прибыть в Рокфорд, штат Иллинойс. Пассажиры немедленно отправляются на автобусе в Чикаго.

Эбботт, который уже несколько месяцев перевозит мигрантов в так называемые города-убежища, начал рейсы только после того, как власти Чикаго начали конфисковывать автобусы, используемые для их перевозки.

Аналогичные ситуации произошли в Денвере и Нью-Йорке, где с августа прошлого года появилось ещё больше автобусов для перевозки мигрантов только в Нью-Йорк Эбботт отправил почти 30 тыс. мигрантов, что побудило трёх мэров потребовать от автобусных компаний предварительного уведомления и дополнительных ограничений на высадку пассажиров с жёсткими штрафами, поскольку нынешняя система является опасной.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Это подвергает опасности тех, кто уже и так много страдал. Ясно, что речь идёт не о том, чтобы остановить прибытие людей, а о том, чтобы обеспечить безопасность мигрантов и обеспечить их скоординированное и упорядоченное прибытие.

ЗАРИН ШАН: Мэры требуют федеральной поддержки, чтобы помочь справиться с растущим числом мигрантов.

ЭРИК АДАМС: Мы не можем продолжать выполнять работу федерального правительства.

ЗАРИН ШАН: На прошлой неделе Байден отправил министра Блинкена в Мексику на встречу с президентом страны, призвав его усилить контроль за соблюдением законов об иммигрантах. Возобновить работу ключевых пропускных пунктов и поощрять мигрантов оставаться в Мексике. Но президент Мексики настаивает на увеличении помощи. А конгресс затягивает голосование по изменению пограничной политики.

Законопроект связан с пакетом, включающим финансирование Украины и Израиля. Между тем только за декабрь границу США пересекли почти четверть миллиона мигрантов, Линдси.

Конгрессу, безусловно, есть с чем работать в новом году. Зарин, спасибо.

Дата выхода в эфир 02 января 2024 года.


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