Мнение: Крым всегда был нашим (греческим и турецким)

Наткнулся на забавное в своей нелепости мнение, что фильм Брат-2 и его режиссер Балабанов были невероятно коварным ходом российской пропаганды, которая через него заронила в девственные мозги простецов стремление вернуть Севастополь и Крым в целом. Заранее, дескать, готовили почву! За десятилетия до! Это, конечно же, отражает самый заветный миф русского интеллигентского сознания – что сам по себе народ это бессмысленная масса, практически глина, и он всегда думает и делает только то, что скажет ему телевизор (ну или, на худой конец, режиссер Балабанов или еще какой творец).

Меня так и спросила одна украинская девушка в чате, с искренним удивлением: а что, дескать, неужели еще в самом начале 2000-х кто-то в России реально думал о возврате Крыма? Были такие настроения?! С чего бы вдруг? Я ответил:

– Конечно, были, и были много раньше. Они начались ровно в 1991 году. Дело в том, что ведь и после 1954 года (передачи Крыма из РСФСР в состав УССР) на “народном” уровне в России жители вовсе не воспринимали передачу Крыма как какую-то реальную потерю и утрату, типа “ах-ах, мы, Россия, лишились жемчужины у моря – Крыма!!” Собственно, сама эта “передача” была в советские годы практически не отрефлексирована в народном сознании, это воспринималось как какие-то бюрократические игры на высших этажах власти в Союзе, “начальству виднее”. А сам Крым все равно считался “нашим”… потому что и сама Украина вся целиком воспринималась тоже как “наша”. И поэтому, мол – какая разница?

И лишь после распада СССР, когда Украина “вдруг” стала независимым государством – до народного сознания стало доходить (тоже сильно не сразу), что Крым-то теперь реально стал “отрезанный ломоть”. Как так?! Это ж была игра в рамках одного единого государства, перекладывание из кармана в карман! Что за ерунда?! Как такое получилось??

Поэтому “Брат-2” 2000 года с его “Вы мне еще за Севастополь ответите” – это уже полноценное возмущение туповатого кота Базилио, который наконец “догадался”, что лиса Алиса опять каким-то неведомым, но явно нечестным образом обвела его вокруг пальца. Чем хорошо настоящее искусство – оно честно отражает реальные настроения в обществе. И они уже вполне имели место даже в 90е в России, не говоря уж про “нулевые” – при том, что это НИКАК, вообще никаким образом не было отражено в официальной риторике государства РФ.

Вы можете буква за буквой процедить все официальные заявления, договоры или декларации РФ с 1991 по собственно февраль 2014 (!!) года, все речи Путина, все заявления Лаврова – вы нигде не найдете и НАМЕКА на какие бы то ни было территориальные претензии России к Украине. На поверхности (и, похоже, даже на уровне закулисья) всё было шито-крыто, мир-дружба-жвачка. Что не означает, будто в народе таких настроений не было.

Это, кстати, весьма соответствует тому, что мы знаем о медведях (известному символу России). Мне рассказывали охотники и дрессировщики, что как бы “добрый мишка” – на самом деле чрезвычайно коварный и опасный зверь даже для дрессировщиков, которые вроде как знают его чуть не с рождения, и во многом потому, что медведь никогда не подает никаких сигналов, что он в ярости и собирается напасть. В природе он это просто не может: у медведя нет для этого никаких приспособлений. Он не рычит, не скалится, у него не встает шерсть дыбом. Просто – вот только что он был милый игривый “мишка”, а вот – он снимает с тебя скальп своей могучей лапой, одновременно пытаясь откусить руку. И вроде ничто не предвещало…

Поэтому разумнее всего, конечно, зверя сразу пристрелить, чтобы не рисковать зря. Ну или, по крайней мере, никогда не подходить близко к клетке. А самое правильное – внимательно смотреть фильмы великих русских режиссеров, у которых есть прямой контакт с русским бессознательным.