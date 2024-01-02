В новый год – с новым мейкапом: самые горячие тренды и новинки макияжа на январь 2024 года

Вот и наступил новый год. Представительницам прекрасного пола пришло время узнать о тенденциях мейкапа января и февраля 2024 года. В этой статье описаны основные детали макияжа, на которые необходимо сделать упор этой зимой. Читайте советы и берите на вооружение!

Пастельные тона и металлик

Зимние образы в этом сезоне обещают быть по-настоящему яркими и полными красочных оттенков. Этой зимой на пике популярности находятся самые красивые пастельные тона – пудрово-голубой или розовый в стиле Барби. Нанесенные на все веко, они осветляют взгляд, придавая макияжу более живое настроение, напоминая об ушедшем лете.

Но это еще не все! Металлическая подводка вернулась в моду, доступная во многих оттенках, от синего до более ярких цветов и до дуохромных оттенков. Взгляд получается футуристическим и притягательным.

Металлик присутствует и в тенях для век. Оттенки серого, безусловно, шикарные. Верными союзниками в этом случае являются жидкие тени для век с металлическим финишем.

Четкие стрелки

Подводка для глаз является обязательным атрибутом среди тенденций макия жа этой зимы. Будь то простая черная и четко очерченная линия или более необычный дизайн, вы определенно не сможете обойтись без одного из самых популярных продуктов в мире красоты. Истинное художественное выражение – толстые и четкие линии, сопровождаемые абстрактными рисунками с заостренными и острыми краями.

Внешний вид великих див

Характерной чертой этого культового стиля являются именно толстые линии на неподвижном веке, с опущенными боками, создающие своего рода крыло. Жидкие подводки для глаз – лучшие союзники в воспроизведении такого макияжа. Не забывайте отдавать предпочтение аппликаторам или кистям с плоской и тонкой щетиной.

Классика дымчатого взгляда

Вы любите темные и глубокие зимние тона? Дымчатые глаза всегда актуальны. Классический черный цвет полностью подчеркивает глаза, придавая ощущение истинной тайны.

Любительницам более мрачного стиля – отличный сюрприз. Тенденции этой зимы также будут пропитаны приятным оттенком гранжа. Будут продемонстрированы дикие, размазанные и даже слегка неточные образы с почти влажным блестящим финишем, который усиливает панк-эффект макияжа.

Фарфоровая кожа и розовые румяна

Само собой, стиль «макияж без макияжа» и многие образы в стиле «полный нюд» придают лицу естественный вид. Но не стоит отказываться от румян. Самые популярные оттенки будут варьироваться от пастельно-розового до фуксии и розового цвета Барби. Используемые в качестве одного оттенка цвета, полностью контрастирующего с оттенком вашей кожи, они будут доминировать во всем образе, создавая очень интересный эффект.

Кистью с не слишком толстой щетиной нанесите румяна. Сконцентрируйтесь только на щеках, чтобы добиться идеального эффекта. Поднимитесь к вискам. Чтобы получить законченный образ, выберите аналогичный оттенок и для губ. Вид будет по-настоящему гармоничен, а результат всех поразит!

Глянцевые губы

Губы с глянцевым, почти виниловым покрытием, часто в сочетании с легким макияжем и подводкой для глаз приобретают особую популярность. Это смелый и современный стиль. Синоним элегантности и гламура – красные губы никогда не выходят из моды, и этой зимой они являются обязательной тенденцией, перед которой крайне сложно устоять роковым женщинам.