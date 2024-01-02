В Турции четыре человека погибли в перевернувшемся автобусе

В турецкой провинции Малатья произошла страшная авария, пассажирский автобус перевернулся и столкнулся с грузовиком из-за опасных дорожных условий. В результате этого происшествия погибли четыре человека, а еще 37 получили различные травмы.

Инцидент произошел, когда водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством из-за гололеда, что привело к перевороту. Затем автобус столкнулся с движущимся в противоположном направлении грузовиком, водитель которого не разглядел аварию из-за густого тумана.

После аварии водителя автобуса и 36 пассажиров, которые получили разнообразные травмы, были госпитализированы. Следует отметить, что из них 29 человек – граждане Турции.