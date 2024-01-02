 

Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу “Сокровища императора”

02.01.2024, 13:15, Разное
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В последнее время Дава активно привлекает внимание Ольги Бузовой. Он реагирует на ее публикации в соцсетях, исполняет ее хиты в караоке и посещает ее выступления.

Многие связывают разгоревшийся интерес Давы со съемками реалити-шоу “Сокровища императора”. Возможно, смена обстановки сблизила бывших экс-возлюбленных, и чувства вспыхнули вновь.

Экс-участница Дома-2 не комментирует эти догадки поклонников. Она лишь подтверждает, что Манукян действительно участвует в проекте, и им нужно было общаться в процессе работы.

“В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую“, – рассуждает исполнительница хита “Мало половин”.

Девушка уверена, что второй раз можно зайти только уже в совсем новую реку. Это дает фанатам почву для догадок – восстановят ли отношения бывшие возлюбленные?

Ольга Бузова и Дава публично заявили о разрыве отношений в 2 года назад. Тогда ведущая “Звезд в Африке” обвинила своего возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Сам Дава до сих пор признается, что расставание с Ольгой далось ему тяжело, так как это была сильная любовь. И он пока не готов начинать новые отношения.


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