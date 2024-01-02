Рупор кремлевской пропаганды: Удар (террористов) по Киеву. 02.01.2024

Рано утром был нанесен мощный ракетный удар по Киеву.

С ночи шел налет "Гераней", направленный на вскрытие ПВО противника и вытягивание ракет.

После чего после 6 утра пошли пуски крылатых и гиперзвуковых ракет.

В результате в Киеве целая серия прилетов, традиционные попадания “украинской ПВО” (российских ракет) в жилые дома, проблемы с электроснабжением (видимо снова зацепило предприятие энергетики), прилеты по позиционному району ПВО и т.д.

Противник заявляет, что запущено было более 100 ракет, но как правило, там существенное кол-во заявлнных ракет это обманки, на которые также тратят ракеты ПВО.

Путин вчера как раз обещал удары 2 января. Ждем официалки от МО РФ,

PS. По Харькову с утра также знатно прилетало.

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