 

В Корее разработана методика строительства домов по принципу Lego

02.01.2024, 12:47, Разное
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Корейские ученые предложили инновационный подход к строительству, вызвавший большой интерес у представителей сферы архитектуры и дизайна.

В данном случае речь идет о строительстве домов, напоминающем возведение конструкций при помощи Lego, что позволит сделать данный процесс доступным для всех. Модульная система, созданная в Корейском институте гражданского строительства и строительных технологий, включает в себя своеобразные блоки, выступающие в качестве отдельных комнат и представляющие собой транспортные контейнеры.

Ученые отмечают, что предложенный способ строительства, который можно назвать революционным, поспособствует улучшению качества жизни и повысит степень эффективности защиты окружающей среды.    


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