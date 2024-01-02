В Корее разработана методика строительства домов по принципу Lego

Корейские ученые предложили инновационный подход к строительству, вызвавший большой интерес у представителей сферы архитектуры и дизайна.

В данном случае речь идет о строительстве домов, напоминающем возведение конструкций при помощи Lego, что позволит сделать данный процесс доступным для всех. Модульная система, созданная в Корейском институте гражданского строительства и строительных технологий, включает в себя своеобразные блоки, выступающие в качестве отдельных комнат и представляющие собой транспортные контейнеры.

Ученые отмечают, что предложенный способ строительства, который можно назвать революционным, поспособствует улучшению качества жизни и повысит степень эффективности защиты окружающей среды.