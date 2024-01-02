Названы пять привычек, продлевающих жизнь

Как сообщает издание The Conversation, существует пять полезных привычек, способствующих улучшению здоровья и продлению жизни.

В качестве ключевого аспекта обозреватели выделяют рацион питания, в качестве фундамента которого выступает растительная пища, содержащая антиоксиданты и клетчатку, которые минимизируют степень риска развития онкологических, кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание следует уделять поддержке здорового веса, таким образом снижая риск развития диабета, а также физической активности, причем движения следует подбирать с учетом личных предпочтений.

Четвертая привычка заключается в отказе от курения как обычных, так и электронных сигарет, таким образом снижая негативное воздействие почти на все органы. Замыкает список социализация, учитывая то обстоятельство, что одиночество может стать фактором, провоцирующим инсульт, деменцию, депрессию и преждевременную смерть.