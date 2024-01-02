 

В МТС назвали число спам-звонков клиентам в 2023 году

02.01.2024, 12:11, Разное
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В 2023 году количество спам-звонков, сделанных клиентам МТС в России, увеличилось более чем на треть, достигнув 8 миллиардов вызовов. В тоже время, за этот период было успешно заблокировано более двух миллиардов нежелательных вызовов, сообщают РИА Новости.

В 2023 году количество спам-звонков, сделанных клиентам МТС в России, увеличилось более чем на треть, достигнув 8 миллиардов вызовов. В тоже время, за этот период было успешно заблокировано более двух миллиардов нежелательных вызовов, сообщают РИА Новости.

По данным МТС, более двух миллиардов нежелательных вызовов были успешно заблокированы, это составляет порядка 8,5 миллиона часов спама. Общее количество звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в сети МТС в 2023 году увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Стоит отметить, что спамеры чаще всего обращались к жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми.

Аналитики отмечают, что клиенты, использующие умный определитель номера, редко отвечают на звонки коллекторов, игнорируя их в 75% случаев. Около 56% клиентов отклоняют вызовы от организаций, проводящих опросы, 48% от специалистов по юридическим вопросам, и 47% не отвечают на звонки из фитнес-клубов.

Следует отметить, что банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, предлагающие заработок в интернете, наиболее активно используют телефонные обзвоны для продвижения своих услуг.


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