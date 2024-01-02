 

Без западной помощи Украина продержится лишь несколько недель (или лет)

02.01.2024, 12:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киев полностью полагается на поддержку Запада — без неё украинская армия сможет продержаться только несколько недель, приводит 7sur7 мнение бельгийского политолога Свена Бископа. Он предупреждает, что в случае прихода к власти в США республиканцев вся нагрузка по помощи Украине может лечь на Европу, которая пока к этому не готова из-за низких темпов производства оружия.


AP

Евросоюз продолжает поддерживать Украину, однако помощь США будет постепенно сокращаться, приводит 7sur7 слова бельгийского политолога Свена Бископа. В интервью газете HLN он поделился своим беспокойством, что возможный приход к власти республиканцев переложит всю нагрузку на европейские страны, которые пока к этому не готовы.

Согласно подсчётам The Financial Times, если США полностью откажутся помогать Украине, Европе для компенсации придётся добавить €40,8 миллиардов в год, то есть по €70 на каждого жителя страны — члена НАТО. Бископ уверен, что если ЕС захочет, он сможет позволить себе такие траты, однако главная загвоздка в военной технике: её темпы производства слишком медленные.

Политолог предупреждает, что украинская армия на фронте полагается почти полностью на западное оружие и вооружение. Без него она продержится недолго — «несколько недель, если не месяцев». Свен Бископ также напоминает, что кроме чисто военной помощи Киев получает ещё и финансовую поддержку. Тогда как собственный бюджет Украина почти полностью тратит на военные нужды, деньги Запада необходимы для функционирования общества. Без них правительство прекратит работу и не сможет выплачивать зарплаты и пенсии. 


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