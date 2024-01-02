В Швеции соорудили самый высокий ветрогенератор из дерева

Как сообщает издание Interesting Engineering, на территории Швеции появился самый высокий ветрогенератор в мире, при строительстве которого были задействованы элементы, изготовленные из дерева.

Учитывая данное обстоятельство, вес конструкции, по сравнению с бетонными или стальными вариантами, гораздо меньше, что позволяет минимизировать время, необходимое для транспортировки и сборки ветрогенератора. Деревянный ветрогенератор, высота башни которого превышает отметку в сто метров, установлен в непосредственной близости от города Скар, причем турбина уже производит энергию.

Отмечается, что в процессе создания ветрогенератора было использовано более двухсот елей, причем производители утверждают, что высадили больше деревьев, чем было срублено.