Оперативники в Сызрани предотвратили появление женщины в костюме Деда Мороза на утреннике в детском саду

Благодаря слаженным и своевременным действиям правоохранительных органов в детском саду «Солнышко» в Сызрани была предотвращена попытка массовой пропаганды ЛГБТ* на детском утреннике.

В результате операции «Тайфун» была нейтрализована воспитательница детского сада, которая намеревалась появиться перед детьми в костюме Деда Мороза.

О том, что группа сотрудников дошкольного учреждения по предварительному сговору готовила провокацию, органы уведомил бдительный завхоз детского сада. По предварительным данным, в заговоре участвовала воспитательница, заведующая и две нянечки, которые готовились разыграть перед детьми новогоднюю сценку. В её ходе воспитательницу Тамару П. должны были именовать в мужском роде, называть «дедушкой», при этом она должна была носить мужскую зимнюю одежду и накладную бороду, одним своим видом пропагандируя среди детей трансгендерный переход.

Сотрудники прибыли на место в 7:53, незадолго до начала мероприятия, и, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сумели прорваться в гримёрку, где собрались провокаторы, и нейтрализовать преступников. Теперь их ждёт суд по обвинению в создании экстремистского сообщества.

– Мы сначала очень испугались – хлопки, крики, кто-то вышиб окно ногой, полетели гранаты, – рассказывает очевидец событий, отец одного из воспитанников детсада. – Кто-то в балаклаве потребовал лечь на пол и дал над нашими головами очередь из автомата. Потом мы узнали, что патроны были холостые, но тогда мы думали, что это террористы и они взяли нас в плен. Только через несколько минут, когда оперативники вывели на улицу Тамару Михайловну и посадили в полицейский фургон, мы поняли, что это операция против экстремистов. Я благодарен оперативникам, что они защитили нас и наших детей от вражеской пропаганды.

Обвиняемые уже признали вину и активно сотрудничают со следствием. По их словам, они решили переодеть воспитательницу в костюм Деда Мороза, поскольку в детском саду нет сотрудников мужского пола, которые не находятся в запое.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

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