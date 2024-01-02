Самым маленьким кошкам в мире грозит вымирание

Международная группа экологов, включающая европейских и китайских ученых, пояснила о том, что черноногие кошки, являющиеся самыми маленькими африканскими представителями кошачьих, находятся под угрозой исчезновения. По словам специалистов, проблема заключается в мутациях генофонда, вызванных частым близкородственным скрещиванием, что приводит к распространению генетически обусловленного амилоидоза. Эта опасная болезнь уносит жизни 70% черноногих кошек, находящихся в неволе.

Эксперты утверждают, что анализ клеточных проб позволил выявить несколько десятков генов, связанных с метаболизмом и слухом, структура которых быстро изменялась в процессе эволюции черноногих кошек. Кроме того, исследователи отметили, что эти ночные хищники обладают самым низким уровнем генетического разнообразия среди всех представителей рода Felis, включая домашних кошек.

Черноногие кошки, являющиеся одними из самых миниатюрных представителей семейства кошачьих, обитают в пустынных регионах на юге Африки. Их масса тела редко превышает два килограмма, а длина не достигает полуметра. Таким образом новые данные подчеркивают необходимость принятия мер для сохранения этого уникального вида и предотвращения его вырождения.