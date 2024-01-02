Все больше людей прибегают к цифровому детоксу

В современном мире, учитывая то обстоятельство, что мобильные устройства и интернет стали неотъемлемой частью жизни, все больше людей осознают необходимость временного отказа от гаджетов и сети.

Подобную практику, известную как цифровой детокс, можно сравнить с медитацией и профилактикой зависимости от электронных устройств, причем обладающей достаточно высокой степенью эффективности. В 2021 году, согласно статистическим данным, россиянин проводил в социальных сетях 2,5 часа в день, что может привести к зависимости, сравнимой с алкогольной, наркотической и игровой. Подобная зависимость может вызвать депрессию, нарушение сна и формирование искаженного представления о реальной жизни.

Именно благодаря цифровому детоксу, как отмечают эксперты, можно повысить степень концентрации на важных вещах, насытить организм позитивной энергией и взглянуть на реальность свежим взглядом.