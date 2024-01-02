 

В Китае начались продажи Redmi Book 16 с процессором Core i5-12450H

02.01.2024, 9:50, Разное
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В Китае появился самый бюджетный ноутбук RedmiBook 16 2024 года, оснащенный процессором Intel Core i5-12450H 12-го поколения.

Компания Xiaomi объявила о начале продаж RedmiBook 16 2024 года по цене 475 долларов за версию с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища, а также за 500 долларов за модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя.

Этот ноутбук обладает 16-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 кд/кв.м. Покрывая 100% цветового пространства sRGB, экран имеет сертификат Rheinland за низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

Самый доступный RedmiBook 16 2024 обладает тонким металлическим корпусом (15,9 мм) и весит приблизительно 1,63 кг. Аккумулятор емкостью 56 Вт·ч и 100-ваттный адаптер GaN обеспечивают до 14 часов воспроизведения видео 1080P. Встроенные четыре микрофона и два динамика оснащены технологией Dolby Atmos.

Ноутбук работает на процессоре Intel Core i5-12450H. Однако стоит отметить, что в ноябре появилась версия с процессором Core i5-13500H, предлагаемая по цене от 615 до 655 долларов в зависимости от объема памяти.

Устройство оснащено аудиоинтерфейсом 3,5 мм, портом HDMI 2.1, двумя USB-A 3.2 Gen1, одним полнофункциональным USB-C 3.2 Gen2 и одним USB 2.0.


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