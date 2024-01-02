Александр Дугин назначен министром культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым министром культуры известного философа и публициста Александра Дугина.

Представляя свою программу, новый глава ведомства пообещал немедленно начать санацию отечественной культуры от «чуждых элементов».

– Кончилось время либералов, мужеложцев и идолопоклонников проклятого Запада. Я искореню всю русофобию в нашей культуре. Ренегатам и предателям лучше прямо сейчас бежать, ибо скоро мы будем пороть всех вас русскими розгами на русских площадях, – рассказал о своих планах Дугин.

В ближайшее время на сайте Минкульта появится специальный сервис, с помощью которого граждане смогут сообщить о проявлении русофобии артистами, музыкантами и другим деятелями культуры.

Кроме того, Дугин планирует пересмотреть все ранее заключенные контракты – по информации министра, в настоящий момент до половины всех выделенных ведомством средств получали «отъявленные подонки, ненавидящие всё русское».

– Эти мрази жируют за бюджетные деньги, смея при этом гавкать на нашу страну. Кончилось ваше время, больше русофобы не получат ни копейки из государевой казны, – сообщил министр.

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