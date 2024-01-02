 

Ученые выяснили, как запах пота может влиять на настроение

02.01.2024, 9:15, Разное
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Как показали результаты научного исследования, представленные группой ученых в рамках Европейского конгресса психиатрии в Париже, запах чужого пота вызывает изменения в деятельности мозга, а именно в области, ответственной за чувства удовольствия, и белом веществе, контролирующем процесс передачи информации между нейронами.

Было установлено, что запах пота другого человека может вызывать как отрицательные, так и положительные эмоции. Кроме того, чужой пот оказывает влияние на степень социального взаимодействия, вызывая чувство недоверия к человеку, либо повышая качество коммуникации.

Европейские ученые отмечают, что воздействие феромонов, выделяющихся из пота, может, особенно в сочетании с терапией осознанности, снижать уровень социальной тревожности, но требуются дополнительные исследования.       


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