 

Путин: Россия “успешно” преодолевает возникшие проблемы

02.01.2024, 8:40, Разное
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Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ранеными участниками СВО во втором филиале госпиталя имени Вишневского заявил, что несмотря на отключение РФ от международной системы расчетов SWIFT и прекращение поставок комплектующих предприятиями, страна успешно преодолевает возникшие проблемы.

Путин отметил, что РФ продолжает экспортировать товары своего традиционного направления и успешно решает вопросы по расчетам. Несмотря на ожидания остановки предприятий из-за прекращения поставок комплектующих, ситуация управляема и преодолеваема.

После начала специальной военной операции РФ на Украине, Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к нарушению логистических цепочек, что, в свою очередь, вызвало рост цен на топливо и продукты питания в Европе и США. РФ утверждает, что способна справиться с этим давлением, в то время как некоторые западные страны считают санкции неэффективными, и требуют изменения подходов к данной проблеме.


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