France 24 – война на Ближнем Востоке станет менее интенсивной — но едва ли завершится в 2024 году

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Заявления израильских властей о том, что боевые действия в секторе Газа будут идти ещё много месяцев, — это верная оценка: хотя конфликт станет в ближайшее время менее масштабным, он будет продолжаться ещё долго, сказала в эфире France 24 корреспондент ABC News Джордана Миллер. По оценке Миллер, Израиль, скорее всего, от полноценного наступления перейдёт к точечным действиям, однако не остановится, пока не достигнет всех своих целей.

А мы перенесёмся в Иерусалим и побеседуем с корреспондентом Джорданой Миллер, которая выходит с нами на связь оттуда. Джордана, выходит, что Нетаньяху не пошёл в честь Нового года ни на какие, в общем-то, послабления?

ДЖОРДАНА МИЛЛЕР, корреспондент ABC News: Так и есть. Нетаньяху сохраняет последовательность в своих тезисах, продолжая подчёркивать, что эта война не завершится до тех пор, пока не будут достигнуты её цели, которые заключаются в том, чтобы ликвидировать группировку ХАМАС и уничтожить её военную инфраструктуру. А этого Израиль ещё явно не добился: в минувшие выходные Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия продлятся ещё много, много месяцев, — а не далее чем прошлым вечером официальный представитель Вооружённых сил Израиля объявил, что они сейчас составляют планы по возвращению домой части резервистов, чтобы дать им возможность отдохнуть до тех пор, пока их не призовут снова, поскольку, по его словам, война будет продолжаться значительную часть следующего года, то есть 2024-го.



Итак, главный вопрос, Стюарт — в том, как будет развиваться эта война в течение наступившего года. И крайне вероятно — хотя мы пока не можем точно сказать когда и идёт ли речь о январе и феврале, — что мы увидим, как эта война изменит свой характер на, так сказать, конфликт меньшей интенсивности, то есть Израиль, как полагают большинство людей, выведет часть своих войск, покинет некоторые из густонаселённых городских районов, где он сейчас присутствует, а затем продолжит точечные операции, рейды и действия слабой интенсивности против укрепрайонов ХАМАС, её инфраструктуры и районов, где, по его мнению, укрываются некоторые из лидеров группировки.



И этот сдвиг, вероятно, мы увидим после того, как будет — «дай Бог», как у нас тут говорят, — заключена следующая сделка, предусматривающая прекращение огня в обмен на освобождение заложников. Переговоры об этой сделке идут сейчас, и, хотя серьёзных результатов они пока не принесли, стороны продолжают дискуссии, а в этом контексте такое является хорошим знаком.

Вероятно, Израиль даст согласие на сделку формата «трое на одного», отпустив палестинцев, которые отбывают тюремное заключение за различные преступления, включая на этот раз убийства, в обмен на освобождение 40-50 заложников — речь не о военнослужащих, а о всех женщинах, детях, пожилых людях и раненых, а таких, по оценке Израиля, осталось от 40 до 50 человек.

В этот-то момент мы, вероятно, и увидим сдвиг в конфликте в рамках этой же сделки — Израиль выведет часть войск и то масштабное наземное наступление, которое мы до сих пор наблюдаем, будет постепенно свёрнуто и мы получим конфликт уже иного рода. Ну а он уже, по словам премьер-министра и чиновников минобороны, будет, скорее всего, продолжаться несколько месяцев — скорее всего, до конца 2024 года.

Дата выхода в эфир 01 января 2024 года.