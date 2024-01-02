Рупор кремлевской пропаганды:

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02.01.2024, 1:20, Разное
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Хуситы объявили о готовности наносить удары по всем базам США в Западной Азии.

С сегодняшнего дня начнется беспрецедентная война с сионистско-американским врагом, а мишенью наших вооружённых сил станут американские базы.
Если США и западные союзники примут меры, то йеменская "Ансар Аллах" готова нанести ракетный удар по базам США в Западной Азии.

Картинку с базами-целями приложили.

Так же сегодня вечером.

Иранские прокси нанесли ракетный удар по американской базе в районе завода Коноко (северная часть провинции Дейр-эз-Зор).
Действуют по принципу – ни дня без ударов по базам США. США как правило не раскрывают реальных последствий таких прилетов. Можно ожидать как продолжения ударов по американским базам в Сирии и Ираке, так и ударов США по иранским прокси в Сирии и Ираке. В эту игру можно играть долго.

Источник: Colonel Cassad


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