Мнение: Почему Япония и Саудовская Аравия помогают России, а Ангола — не помогает

1. Россия мудро продолжает торговать даже с недружественными странами, когда нам это выгодно. Вместо чёрно-белой внешней политики и битья ботинком по трибуне ООН, мы проводим политику умную. Цель политики России — не потешить многочисленные комплексы шизопатриотов, а сделать России хорошо. Цитирую Кирилла Стрельникова, про Японию (ссылка):



Искусные стратеги выигрывают не битвы и сражения, а войны. Этот подход в исполнении руководства России все ярче выходит на первый план на фоне ускоряющегося демонтажа старого миропорядка и создания новой, более жесткой и прагматичной реальности.

…после начала СВО Япония примкнула к антироссийским санкциям, в начале декабря сего года ввела экспортные ограничения против 57 компаний из России, выделила на помощь Украине 4,5 миллиарда долларов, провела на острове Хоккайдо военные учения совместно с США и Австралией, моделирующие конфликт с Россией, а буквально на днях внесла изменения в законодательство страны в части экспорта вооружения и планирует поставить Соединенным Штатам зенитные управляемые ракеты для ЗРК Patriot для восполнения американских запасов на фоне поставок на Украину.

И самое милое заключается в том, что Япония сильно зависит от поставок российских углеводородов: только в этом году мы получили от продажи туда нефти и газа более четырех миллиардов долларов. Того же сжиженного газа Страна восходящего солнца в ноябре импортировала из России на 46,9 процента больше, чем в этот же месяц год назад. Кроме того, Япония критически зависит от поставок из России многих ресурсов, использующихся при производстве полупроводников, палладия и ферросплавов. Одновременно с этим, по признанию японцев, они “впали в крабовую зависимость” от России: за первые три квартала 2023-го наша доля в японском импорте крабов скакнула до 68,8 процента, притом что в 2021 году этот показатель не превышал пяти процентов.

Если бы решение “японского вопроса” зависело от кого-то из сонма “турбопатриотов”, то все вентили, краны и задвижки были бы не просто перекрыты, а вырваны с корнем, и Япония под гимн России плавно бы перешла в зависимость от поставок энергоресурсов из США, чему последние были бы несказанно рады — отправили бы нам благодарственную новогоднюю телеграмму.

После всех недавних самурайских вывертов коллективный Запад был уверен, что Россия так и поступит, и мысленно потирал руки.

Однако президент России Владимир Путин походя высказался, что вот Япония не отказывается от наших энергоресурсов, молодцы, ну и пусть продолжает покупать (и наполнять наш бюджет).

И тут суперантироссийская Япония, как лев, бросилась отбивать западные санкции в отношении нашего проекта “Арктик СПГ 2”, где она является акционером, и заявила прямым текстом, что этот проект важен для ее энергонезависимости — и руки прочь (ранее таким же макаром Япония выбила от ЕС освобождение от соблюдения механизма потолка цен для нефтегазового проекта “Сахалин-2”). Хотя японцы были вынуждены формально отозвать с объекта своих сотрудников, они заявили, что, несмотря ни на что, они намерены сохранить свою долю в проекте, добавив сквозь в зубы в сторону американцев что-то непереводимое в стиле “davay, do svidania”. <…>

Как мы видим, хотя Япония защищает не наши, а свои интересы, на данном отрезке времени они у нас совпадают, а значит, грех не воспользоваться в геополитических баталиях чужими, пусть и недружественными, руками.

Мы уже предупреждали, что в хитросплетениях российской realpolitik без пол-литра саке не обойдешься, но факт остается фактом: жесткая прагматика, игра на противоречиях, асимметрия, обмен рычагами, ставки вдолгую — работают.

Несмотря на проклятия США и стоны всепропальщиков, наша страна продолжает занимать одно из первых мест по поставкам углеводородов в Европу. Суммарно страны Евросоюза в октябре купили 1,2 миллиарда кубических метров российского сжиженного газа, что в 1,7 раза больше, чем в сентябре. В результате, по словам зампреда правительства страны Андрея Белоусова, наши нефтегазовые доходы находятся на уровне благополучного 2021 года. Кроме того, по недавним данным, Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС (только за сентябрь импорт российского зерна в ЕС вырос на 22 процента за месяц, а за год — в десять раз).

Это пример того, что крутильновентильная политика хороша в горизонте одного дня, а для полного переформатирования мировой системы требуются совсем другие горизонты и другие подходы, пусть они кажутся кому-то в моменте возмутительной слабостью.

Как сказал наш президент, мы двери ни для кого не закрываем, но и своего не отдадим, а если что надо — давайте обсудим условия. Наши условия.

2. Вот ещё один пример гибкой внешней политики, которая приносит свои плоды. В 2016 году мы заключили нефтяную сделку с Саудовской Аравией, которая была тогда ещё внутри американского лагеря и стран и являлась нашим главным конкурентом на рынке экспорта нефти. Сделка эта позволила эффективно регулировать мировой нефтяной рынок и держать цены на нефть выше некомфортных отметок (ссылка):



Сделка ОПЕК+ является результатом доверительного сотрудничества России с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. “Она уже принесла дополнительно 30 трлн рублей в бюджет. Это больше, чем $300 млрд наших активов, которые были заморожены за рубежом, – сказал он. – И все это результат очень плотного доверительного … сотрудничества, которое полезно всему миру”.

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, было подписано 10 декабря 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители. Участников соглашения в СМИ начали называть альянсом ОПЕК+. В 2020 году она прерывалась на несколько месяцев, после чего страны договорились вновь.

Кроме того, Саудовскую Аравию удалось за это время серьёзно отдалить от США (в частности, примирив с открыто антиамериканским Ираном).

3. Инженер-нефтяник объясняет, почему Ангола перед Новым Годом вышла из ОПЕК (ссылка):

Вероятнее всего, ангольцы и не принимали это решение. Да, формально у них есть государственная нефтяная компания Sonangol, которая обладает исключительным правом добычи на территории страны.

Но проблема Анголы в том, что по моей личной классификации нефтяных стран она относится к странам-нефтевладельцам, но не к нефтедобытчикам. То есть у них нет технологий для ее добычи. Без иностранных компаний с их технологиями они так и останутся государством, обреченным испытывать Танталовы муки. Имея миллиарды и миллиарды под ногами, но не имея возможности пользоваться ими. В таких странах купоны стригут не государство, не население страны, а тот, кто девушку танцует (добывает нефть). То есть компания-оператор. <…>

Давайте посмотрим, кто же добывает нефть в Анголе.

Месторождение Бегония. Операторы – французская нефтяная компания Total (30%). Другие партнеры блока Sonangol (43,75%), Sinopec (13,75%), ACREP (5%), Falcon Oil (5%) и Partex Oil & Gas (2,5%).

Месторождение Далия. Операторы – Total (40 %) и его партнерами являются: ExxonMobil (20 %), BP (16,67 %) и StatoilHydro (23,33 %).

Месторождение Жирасол. Total (40 %), и его партнерами являются: ExxonMobil (20 %), BP (16,67 %) и StatoilHydro (23,33 %)

Месторождение Ксиомба. ExxonMobil (40 %) и его партнерами являются: Agip (20 %), BP (26,67 %) и StatoilHydro (13,33 %).

Месторождение Пашфлор. Total (40 %), её партнерами являются: ExxonMobil (20 %), BP (16,67 %) и StatoilHydro (23,33 %).

Итак, в пятерке крупнейших месторождений государственная Sonangol только в одном имеет существенную долю. И при этом месторождение Бегония имеет наименьшие запасы из этой пятерки — порядка 20 миллионов тонн. Где счет идет на сотни миллионов тонн – Sonangol отсутствует. Добро пожаловать в старый добрый неоколониализм, где нефтью владеет метрополия – Франция с его Total-ом. А потом норвежцы, британцы, американцы, итальянцы. Ангольцы, да кто такие ангольцы, у них остаются пустые карманы и пустые недра. ЭксонМобил, Тоталь, Эни, БиПи и Шеврон – никто их в Анголе не заставит сокращать добычу.

Потому что ангольцы не владеют своей нефти и большую часть дохода от роста добычи получат иностранные операторы

Поэтому это решение было явно не в пользу Анголы. Очень вероятно, что к нему подтолкнули настоящие владельцы ангольской нефти. Во-первых, можно будет больше добывать, так как существенно обрушить рынки это решение не должно. Во-вторых, можно попытаться разрушить ОПЕК и наложить лапу на новые месторождения, если цена начнет падать. В-третьих, вполне возможно, что компании начали действовать под нажимом своих властей, которые явно не заинтересованы в высокой цене на углеводороды.

Отсюда мораль: нельзя допускать, чтобы ключевые отрасли в вашей стране контролировали западные компании. Контроль должен быть в руках государства и местного бизнеса, а если местные не справляются, надо звать инвесторов из нормальных стран (ОПЕК и России).

Нынешнее правительство Анголы пока что не имеет достаточных сил, чтобы последовательно защищать интересы своей страны. Но, как знать, может быть какая-нибудь частная военная компания поможет ангольцам защититься от западного неоколониализма?