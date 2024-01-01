Мнение: Экосистема производства электроники, миф о банкротстве «Байкала», санкции замедляют интернет

1. Наглядная иллюстрация импортозамещения в электронике. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», перечисляет нескольких поставщиков компонентов для завода «Электронинвест» в Московской области (ссылка):



Российские производители электронных компонент. Они существуют. <…>

…вот кто поставляет компоненты на завод «Электронинвест», обеспечивая 100% замену импортным аналогам.

А. Резисторы

АО «Ресурс», г. Богородицк

НПО «Эркон», г. Нижний Новгород

Б. Транзисторы

Воронежский завод полупроводниковых приборов («ВЗПП-С»), г. Воронеж

«Ангстрем», г. Зеленоград

В. Диоды

Александровский завод полупроводниковых приборов («КРИП Техно»), Владимирская область, г.Александров

«ВЗПП-С»

«Кремний ЭЛ» г. Брянск

НПП “Томилинский электронный завод” (НПП ТЭЗ), п.Томилино

Г. Микросхемы

«Протон», г. Орел

«Кремний ЭЛ»

ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров

«НПП «ЭлТом» г.о. Люберцы

«Опытный завод «Интеграл», г. Санкт-Петербург

Д. Стабилитроны

Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» (НЗПП «Восток»), г. Новосибирск

Е. Кристаллы

«Кремний ЭЛ»

«Ангстрем»

«ВЗПП-С»

Ё. Платы

«ОКБ-Планета», г. Великий Новгород

«Резонит», п. Зубово, Клинский район МО

Конечно, это далеко не все производители электронных компонент в России, а поставщики конкретной компании, которая производит электронику. Так что производят в России электронные компоненты, производят. Может они дороже, не весь ассортимент, по ряду позиций не самое современное. Но производят!

Каждый готовый прибор, каждая готовая плата — это целая экосистема поставщиков материалов, комплектующих и компонентов. Чтобы один завод клепал, допустим, системные платы, нужно, чтобы несколько тысяч заводов и мастерских поставляли всё необходимое для производства. Сейчас эта экосистема разрастается в России хорошими темпами.

2. А вот разбор мифа о банкротстве российского процессора «Байкал» (ссылка):



Процессор «Байкал» обанкротился. Все это знают. Кого не спроси на улице, любой вам расскажет. Идёт такая мамуля, с коляской по парку, и рассказывает вам, что эти процессоры производились на Тайвани и вообще разработчик уже обанкротился. <…>

На самом деле, банкрот компания «Т-Платформы», которая когда-то давно начала разработку «Байкала». Еще в 2012 году это направление было выделено в отдельный дизайн-центр «Байкал Электроникс» <…>, и потом «Т-Платформы» вообще продала «Байкал Электроникс» компании «Вартон». Поэтому банкротство бывшей головной компании никак не повиляет на процессор “Байкал” и его разработчика. Вообще никак. “Вообще” это от слова “совсем”, если что.

Да, у «Т-Платформы» остались кое-какие права на интеллектуальную собственность, и патенты. Но, во-первых, банкротство не уничтожает разработки, они могут быть проданы, переданы, украдены, скопированы. Это же не значит, что «Т-Платформы» заберет все разработки с собой в могилу, и никто их больше не увидит? Во-вторых, эти разработки имеют отношение к уже морально устаревшим процессорам «Байкал-М», и «Байкал Электроникс» сразу заявила, что им они не интересны, что у компании уже давно достаточно своих наработок. То есть, повторяю, банкротство «Т-Платформы» никак не затронуло «Байкал Электроникс», даже через права на интеллектуальную собственность, «Байкал Электроникс» не зависит от бывшей материнской компании вообще никак.

3. Но, разумеется, есть области, где параллельный импорт и собственные разработки работают недостаточно эффективно (ссылка):

В ноябре Россия выбыла из рейтинга 100 стран с самым быстрым мобильным интернетом — страна переместилась с 99-го на 102-е место, пропустив вперед Узбекистан, Индонезию и Тунис. Об этом свидетельствуют данные исследования Ookla, на которые ссылаются «Известия».

Первые три места в топ-100 заняли ОАЭ, Катар и Кувейт — разница с Россией составляет 13,5 раза. В ОАЭ в ноябре медианная скорость доступа достигала почти 325 мегабит в секунду, в то время как в России показатель составил чуть менее 24 мегабит в секунду.

Эксперты уверены, что данные рейтинга не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Они объяснили, что рост скорости в отдельных странах и в мире в целом обусловлен массовым внедрением 5G на мировом рынке, что по определению быстрее, чем в 4G, LTE.

Тем не менее за исключением Москвы скорость доступа в российских регионах если не падает, то точно не растет, отметили в агентстве TelecomDaily. «Причины этого — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять в Россию, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот», — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, исправить ситуацию могло бы внедрение 5G в России.