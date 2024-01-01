 

Fox News – молодые американцы не хотят идти в армию — они считают, что США нечем гордиться

01.01.2024, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вооружённые силы США испытывают серьёзные трудности с набором кадров, пишет Fox News. Аналитик телеканала Джим Хансон предполагает, что причина столь удручающей картины объясняется воспитанием молодых американцев, которым с ранних лет прививают инфантильное отношение к миру и ненависть к собственной стране.

Высшее военное руководство предупреждает, что в 2024 году мы увидим серьёзные структурные изменения в армии. Более того, по сообщениям прессы, значительные сокращения могут произойти даже в элитных подразделениях специального назначения.

Какие подразделения могут подвергнуться сокращению? Именно этим вопросом мы задаёмся сегодня утром. Своим мнением с нами поделится главный редактор портала Middle East Forum и бывший член американского спецназа Джим Хансон.

Итак, Джим, численность армии скоро станет самой низкой с 1940 года. Вот график. К концу 2023 финансового года действующая армия будет насчитывать 452 тысячи солдат. Армия хотела получить такое количество или у неё проблемы с набором? Как мы пришли к такому небольшому показателю?

ДЖИМ ХАНСОН, главред Middle East Forum: Мы пришли к нему, потому что невозможно найти людей, способных и желающих служить. Знаете, Пит, когда мы с вами пошли в армию, мы с гордостью приносили клятву поддерживать и защищать Конституцию, потому что мы знали, что Америка — величайшая и самая свободная страна в истории планеты.

Детей, которые выросли в течение последних нескольких поколений, учили, что Америка — это место, где живут белые расисты, женоненавистники, трансфобы, и ей нечем гордиться. Зачем вызываться и потенциально рисковать своей жизнью ради чего-то подобного?

Они (молодые американцы. — ИноТВ) привыкли к словам о том, что мир им чем-то обязан. «Приходите, получите приз за участие, и мир позаботится о вас». Это не так. И в результате нынешнее поколение и следующее за ним не готово идти на военную службу.

Дата публикации 30 декабря 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Fox News – «разорвёт страну на части» — экс-советник Обамы предупредил о последствиях недопуска Дональда Трампа до выборов

02.01 / «Поразительно большое количество ракет и дронов», — экс-полковник бундесвера в эфире Die Welt признаёт неэффективность западных санкций

02.01 / Французский политик – США раскачивают Ближний Восток в надежде сокрушить Иран, а за ним и Россию с Китаем

02.01 / France 24 – война на Ближнем Востоке станет менее интенсивной — но едва ли завершится в 2024 году

01.01 / Лолита поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

01.01 / Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

01.01 / SZ – Немецкий генерал признал, что недооценил российскую армию

01.01 / Опять застали врасплох — польский генерал о появлении неопознанного объекта (российских ракетах) в воздушном пространстве страны

01.01 / Экс-глава МИД Австрии – экономическая и военная ситуация изменились в пользу России

01.01 / Мнимые успехи на фронте и на международной арене — французский генерал подвёл итоги 2023 года для Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика