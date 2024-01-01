Fox News – молодые американцы не хотят идти в армию — они считают, что США нечем гордиться

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Вооружённые силы США испытывают серьёзные трудности с набором кадров, пишет Fox News. Аналитик телеканала Джим Хансон предполагает, что причина столь удручающей картины объясняется воспитанием молодых американцев, которым с ранних лет прививают инфантильное отношение к миру и ненависть к собственной стране.

Высшее военное руководство предупреждает, что в 2024 году мы увидим серьёзные структурные изменения в армии. Более того, по сообщениям прессы, значительные сокращения могут произойти даже в элитных подразделениях специального назначения.

Какие подразделения могут подвергнуться сокращению? Именно этим вопросом мы задаёмся сегодня утром. Своим мнением с нами поделится главный редактор портала Middle East Forum и бывший член американского спецназа Джим Хансон.

Итак, Джим, численность армии скоро станет самой низкой с 1940 года. Вот график. К концу 2023 финансового года действующая армия будет насчитывать 452 тысячи солдат. Армия хотела получить такое количество или у неё проблемы с набором? Как мы пришли к такому небольшому показателю?

ДЖИМ ХАНСОН, главред Middle East Forum: Мы пришли к нему, потому что невозможно найти людей, способных и желающих служить. Знаете, Пит, когда мы с вами пошли в армию, мы с гордостью приносили клятву поддерживать и защищать Конституцию, потому что мы знали, что Америка — величайшая и самая свободная страна в истории планеты.

Детей, которые выросли в течение последних нескольких поколений, учили, что Америка — это место, где живут белые расисты, женоненавистники, трансфобы, и ей нечем гордиться. Зачем вызываться и потенциально рисковать своей жизнью ради чего-то подобного?

Они (молодые американцы. — ИноТВ) привыкли к словам о том, что мир им чем-то обязан. «Приходите, получите приз за участие, и мир позаботится о вас». Это не так. И в результате нынешнее поколение и следующее за ним не готово идти на военную службу.

Дата публикации 30 декабря 2023 года.