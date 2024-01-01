Ким Чен Ын исключил мирное объединения Корейского полуострова

Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения Корейского полуострова, отметив, что его партия пришла к выводу о том, что достижение единства с Республикой Корея становится недостижимой целью.

Лидер КНДР выразил убеждение, что южнокорейские власти стремятся к поглощению и подчинению, в то время как Северная Корея ранее преследовала цель объединения двух стран на основе принципа двух систем. В связи с текущей реальностью, северокорейская сторона вынуждена пересмотреть свой подход к отношениям между двумя Кореями.