Для устранения гендерного дефицита часть мужчин из российских городов переселят в Иваново

Министерство социальной политики серьёзно озабочено гендерным неравенством, сложившимся в Иваново. По состоянию на 1 декабря этого года, на 10 женщин в областном центре приходится 1,56 мужчин, при этом тенденция носит отрицательный характер, ведь ещё 5 лет назад этот показатель составлял 2,43.

«Плохая экология, нехватка рабочих мест, низкая оплата труда и повышенное внимание со стороны женского пола приводит к продолжающемуся оттоку мужского населения из Иваново. Только оперативное вмешательство с помощью законодательных инициатив может сохранить город», – говорится в служебной записке, направленной глава правительства.

Эксперты предложили в качестве временной меры сроком на 20 лет ввести принудительную миграцию мужского населения из регионов, где его численность превышает женское. Так, переселить в Иваново планируется лиц сильного пола из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Кемеровской области и Дагестана.

«Дагестан был выбран специалистами, исходя из репродуктивных способностей жителей республики», – уточнили в министерстве.

Авторы затеи добавили, что проблем с предоставлением жилья иногородним не возникнет, ведь они будут проживать в одних стенах с одинокими ивановками. Такие меры в течение ближайшего десятилетия должны привести к росту коэффициента мужчин до 5.

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