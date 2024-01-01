Илон Маск опасается стремительного развития ИИ

Илон Маск, известный своими футуристическими инициативами, выразил опасения по поводу всплеска интереса Кремниевой долины к искусственному интеллекту. Он пытается оказать влияние на быстроразвивающуюся отрасль и спасти человечество от власти обучаемых машин.

Встреча Демиса Хассабиса, ведущего разработчика продвинутого искусственного интеллекта, и Илона Маска, пессимиста, ведущего разговор о потенциальной угрозе искусственного интеллекта, произошла в неформальной обстановке. Эти два выдающихся индивида из Кремниевой долины, которые не являются ее резидентами, проводили дружескую беседу о будущем человечества.

Демис Хассабис, сооснователь загадочной лондонской лаборатории DeepMind, приехал на завод SpaceX Илона Маска, который находится недалеко от Лос-Анджелеса, несколько лет назад. Они сидели в баре, обсуждая вопросы, а над ними возвышалась массивная деталь ракеты. Маск объяснил, что в SpaceX он работает над самым важным проектом в мире – межпланетной колонизацией.

Хассабис возразил, утверждая, что он трудится над разработкой искусственного сверхинтеллекта, который является настоящей сокровищницей знаний. Маск ответил, что именно поэтому необходимо создать колонию на Марсе, чтобы иметь убежище в случае, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля и обратит свои силы против человека. Хассабис посмеялся и сказал, что искусственный интеллект просто пойдет по стопам человека и не представляет угрозы.

Однако это не успокоило Маска, который считает, что есть вероятность сценария, в котором искусственный интеллект может стать угрозой. 40-летний Хассабис считается одним из гениев в области искусственного интеллекта. Сфера искусственного интеллекта развивается стремительно, но еще далека от создания мощного самообучающегося программного обеспечения, которое беспокоит Маска. Различные корпорации уже активно используют искусственный интеллект, но конечной целью остается создание гибкого и самообучающегося ИИ, способного повторить процесс обучения человека.