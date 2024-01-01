Рупор кремлевской пропаганды: Путин о теракте в Белгороде
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Путин о теракте в Белгороде.
1. Украина нам не враг, а вот те, кто хотят добиться стратегического поражения, они враги.
2. Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается.
3. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее.
4. Мы тоже хотим завершить конфликт, но только на наших условиях
5. То, что произошло в Белгороде — это теракт. Мы конечно можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать
6. Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны, мы будем наращивать удары, ни одно преступление против гражданского населения не останется безнаказанным!
7. Несмотря на то, что РФ находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности России выросли.
8. Украина сама полностью разрушена
Украины существует только на подачки, ездят с протянутой рукой по странам
9. Практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня.
10.Россия не хочет воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не будет, "этому не бывать".
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Источник: Colonel Cassad
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