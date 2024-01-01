 

Швейцария национализировала предприятие, выпускавшее плавленый сыр «Дружба»

01.01.2024, 17:33, Разное
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Городской суд Берна удовлетворил иск кабмина Швейцарии о национализации компании Rusmolinvest российского бизнесмена Павла Дворкина, имевшего в активе на территории страны пять предприятий, занимавшихся выпуском молочной продукции, включая самое большое в Лугано, где производился легендарный плавленый сыр «Дружба» — один из любимых пищевых продуктов швейцарцев. 

Дворкин основал свой молочный бизнес в 2010 году, когда внезапно обанкротился один из его российских банков. Скучая по родным берёзовым рощам Ивановской области и бабушкиному молоку, сметане, творогу и любимому плавленому сырку молодости, бизнесмен никак не мог привыкнуть к скудному ассортименту молочных продуктов в Женеве и близлежащих кантонах. 

«Люблю, когда ложка в сметане стоит», — рассказал он в интервью одному из местных изданий. 

Предприниматель снял все деньги с депозита и вместе с партнёрами начал скупать в стране молочные фермы, а затем и производственные помещения. Уже через год на прилавках страны банков появились доселе невиданные ряженка, творог, варенец и сыры «Российский» и «Голландский», выпущенные по советским ГОСТам.

Сначала покупателями продукции были преимущественно выходцы из стран бывшего СССР, но позже подключилось и коренное население. В 2015-м году в Лугано на площади 20 тысяч м² открылась крупнейшая в мире линия по производству плавленых сырков «Дружба». Низкая стоимость и неповторимый вкус сделали их популярными не только в небогатом государстве Западной Европы, но и во всём мире.

Проблемы у Дворкина начались в марте 2022 года, когда он вместе с множеством представителей российского бизнеса попали под санкции. В течение двух лет бизнесмен судился за право сохранить или продать свой актив, но швейцарская фемида была непреклонна. Полки магазинов в стране стали мгновенно пустеть. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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