 

В Польше судью лишили лицензии за работу на «Небесной грации» с участием россиян

01.01.2024, 17:25, Разное
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Польская ассоциация гимнастики недавно вынесла решение по поводу польской судьи Ирины Лорткипанидзе, участвовавшей в турнире по художественной гимнастике под названием “Небесная грация”. Эта информация была опубликована на официальном сайте организации.

Согласно сообщению PZG, судья была лишена как судейской, так и тренерской лицензий. При этом они подчеркнули свою позицию против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на международных турнирах.

Соревнования “Небесная грация” прошли в Пекине с 15 по 17 декабря и привлекли гимнасток из 19 разных стран.

Следует отметить, что Международная федерация гимнастики ранее установила жесткие критерии для допуска российских гимнастов на международные турниры. Участники команды не должны иметь связей с армией или силовыми ведомствами. Кроме того, их спортивная форма должна быть светло-синего цвета, предметы для художественной гимнастики — полностью белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.


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