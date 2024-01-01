Мнение: Славная история русских ГЭС

Некоторые полагают, что русской гидроэнергетике уже 1000 лет, так как водяные мельницы по берегам рек стояли ещё во времена Ярослава Мудрого. Другие ведут отсчёт от Ивана Грозного, при котором промышленные предприятия, прежде всего металлургические и лесоперерабатывающие, начали питаться энергией от водяных колёс.

На Руксперте вышла большая статья про нашу гидроэнергетику (ссылка). Вот немного интересного оттуда.

Промышленная революция 18-го века подстегнула массовое строительство водяных колёс, которые через специальные приводы вращали валы заводских станков и агрегатов. Размеры сооружений постепенно становились внушительными — к примеру, Козьма Фролов соорудил на Алтае 19-метровые подземные колёса, крупнейшие в мире на тот момент, которые приводили в движение механизмы для рудника. Вода для этих колёс поступала от плотины, расположенной на расстоянии в два километра.

Там же, на Алтае, позже построили и первую в стране гидроэлектростанция. Это была Березовская гидроэлектростанция мощностью в 200 киловатт, русские инженеры запустили её в 1892, в конце правления Александра III.

При Николае II темпы индустриализации возросли, в начале 20-го века ГЭС строили уже на потоке. К примеру, в 1909 ввели в строй крупнейшую на тот момент Гиндукушскую ГЭС мощностью 1,35 МВт, машинный зал которой вы можете наблюдать на фото к посту. ГЭС работает до сих пор, при этом значительная часть оборудования, установленного «при царе», честно прослужила отработала без замены весь советский период. Фотография, однако, старая — на снимке ещё 1911.

За 1916 Россия выработала 5 млрд киловатт-часов — примерно на уровне Британии и больше, чем во Франции, Италии или Японии. Революция и последовавшая за ней ленинская разруха отбросили страну далеко назад, однако советская власть считала электричество приоритетом, так что постепенно, к 1928, СССР сумел вернуться к дореволюционному уровню выработки энергии. Другие страны за эти 10 лет ушли далеко вперёд, но в тридцатые годы, в ходе выполнения знаменитого Генплана-1931, Советский Союз начал стремительно ликвидировать отставание от ведущих капстран. К 1935 СССР вышел по выработке электроэнергии на третье место в мире, вернув себе тем самым позицию, которую Россия занимала при Николае II.

Эпоха исполинских советских ГЭС, однако, была ещё впереди. Крупнейшая в стране и в Европе Днепровская ГЭС заработала в 1939. В 1961 запустили Волжскую ГЭС, крупнейшую в мире по установленной мощности. Начался золотой век советской гидроэнергетики.

1967 — построена Братская ГЭС, новый мировой рекорд по мощности.

1971 — Красноярская ГЭС, ещё крупнее Братской, до 1983 — мощнейшая в мире.

1979 — Усть-Илимская ГЭС.

1985 — Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая в стране.

Примерно в этот период СССР строил огромные ГЭС и за рубежом — в Китае, в КНДР, в Египте и в Афганистане. Разумеется, инженеры экспериментировали и с разными форматами гидротехнических сооружений, строили судоподъёмники и приливные электростанции, например.

Современная Россия делает упор уже скорее на атомную энергию, однако с советскими долгостроями наши энергетики всё же разобрались. В 2014-2017 достроили огромные Бурейскую и Богучанскую ГЭС, строительство которых началось ещё при Брежневе, в 1970-е. Также в 2014 перезапустили модернизированную Саяно-Шушенскую ГЭС, которая пострадала от серьёзной аварии в 2009. Также наши инженеры, вероятно, займутся восстановлением ДнепроГЭС и Каховской ГЭС, однако про эти работы говорить пока что преждевременно — надо дождаться сначала окончания Украинского кризиса.

В общей сложности в России работают сейчас несколько десятков крупных ГЭС, которые вместе дают примерно одну шестую нужной стране энергии. К сожалению, примерно столько же гидроэлектростанций оказалось после распада СССР за рубежом, в отколовшихся от России республиках.

С предприятиями, которые проектируют ГЭС или производят гидротурбины и гидрогенераторы, дела обстоят значительно лучше: почти все они расположены в России. Единственным значимым исключением является Турбоатом, бывший Харьковский Турбинный Завод, построенный в первые пятилетки по образцу американского турбогенераторного завода города Скенектади. Вместе с тем, Харьков расположен в 50 километрах от русского Белгорода, и наши соседи делают сейчас всё возможное, чтобы мотивировать Россию вернуть Харьковскую область в свой состав.

Полагаю, будущее у нашей гидроэнергетики самое безоблачное. ГЭС дают чистое, безопасное, дешёвое и надёжное электричество, при этом, что особенно важно, регулируемое. В отличие от тех же АЭС, которые нельзя так просто включать и выключать, ГЭС может или работать на полную мощность, или давать ровно столько энергии, сколько требуют от неё потребители в каждый конкретный момент.