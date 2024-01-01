Китай запускает крупнейший завод по производству этанола из угля

В Китае введён в эксплуатацию крупнейший завод по производству этанола из угля. Этот инновационный процесс, разработанный Даляньским институтом химической физики и компанией “Нефтяная группа Шэньси Яньчан”, позволяет получать высококачественный этанол из низкосортного угля, не затрагивая ресурсы продовольственной промышленности.

Процесс производства основан на использовании газа, выделяемого при производстве кокса, для синтеза метанола, который затем преобразуется в этанол с использованием катализаторов. Разработка началась в 2010 году, а первая линия по производству этанола из угля с мощностью 100 000 тонн в год была запущена в 2017 году. С тех пор процесс был оптимизирован, что позволило снизить затраты и повысить эффективность.

В июне 2022 года в Китае был запущен тестовый комплекс мощностью 500 000 тонн этанола в год. Новый завод, который начал свою работу 29 декабря, обладает уникальной годовой мощностью производства в 600 000 тонн этанола, что делает его крупнейшим предприятием в отрасли.

Этот инновационный метод производства позволит Китаю удовлетворять потребности в 10 млн тонн этанола для химической промышленности и топливных добавок. Производство этанола из угля также сокращает зависимость от зерновых культур и предоставляет экологически чистый источник сырья для химической промышленности и производства топлива.