 

Чиновник выиграл в лотерею 50 млн рублей, не приобретая билета

01.01.2024, 15:33, Разное
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Начальник пожарной инспекции из Иркутска стал счастливым обладателем джекпота Национальной новогодней лотереи – он выиграл 50 млн рублей, не приобретая билета. 

Как рассказал в интервью специалист по безопасности, он даже не смотрел тираж, несмотря на то, что имел на руках пару тысяч билетов. При этом анонимный победитель заверил журналистов, что не потратил на них ни копейки. 

«Я, как руководитель крупного коллектива, и человек, который общается с представителями самых разных инстанций, вызываю у всех большое уважение. Все буквально хотят подарить мне памятные подарки, даже наша уборщица и то что-то предлагала, – сказал пожарный инспектор. – Но я напоминаю всем инициаторам таких действий о законах Российской Федерации, я не могу их принимать, в итоге доброжелатели решили дарить мне лотерейные билеты – это не нарушает закон, и всех устраивает».

Следует отметить, что подобным образом чиновник участвует в тиражах различных лотерей уже более пяти лет, но столь крупную сумму ему удалось выиграть впервые. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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