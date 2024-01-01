DTF: в 2023 году Xbox добавила в Game Pass игры на сумму почти 800 000 рублей

В течение 2023 года корпорация Microsoft, владеющая Xbox, расширила свой сервис Game Pass, добавив более 150 игр на общую сумму $8763, что эквивалентно 782 тысячам рублей по текущему обменному курсу.

Game Pass – это подписной сервис, предоставляющий пользователям доступ к обширной библиотеке видеоигр за фиксированную месячную плату. Список доступных игр постоянно обновляется, при этом каждый месяц добавляются новые, а некоторые удаляются. Сервис Game Pass был запущен Microsoft 1 июня 2017 года.

Среди игр от собственных студий Microsoft, которые были добавлены в Game Pass за год, можно выделить такие проекты, как Hi-Fi Rush, Starfield, Forza Motorsport и многие другие. Среди игр от сторонних разработчиков отмечаются Cocoon, Atomic Heart и Lies of P.

Важно отметить, что стоимость всех добавленных игр в Game Pass в 2023 году установила новый рекорд. Для сравнения, в 2022 году сумма составила $7100, а в 2021 году – $6317.