 

DTF: в 2023 году Xbox добавила в Game Pass игры на сумму почти 800 000 рублей

01.01.2024, 13:55, Разное
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В течение 2023 года корпорация Microsoft, владеющая Xbox, расширила свой сервис Game Pass, добавив более 150 игр на общую сумму $8763, что эквивалентно 782 тысячам рублей по текущему обменному курсу.

Game Pass – это подписной сервис, предоставляющий пользователям доступ к обширной библиотеке видеоигр за фиксированную месячную плату. Список доступных игр постоянно обновляется, при этом каждый месяц добавляются новые, а некоторые удаляются. Сервис Game Pass был запущен Microsoft 1 июня 2017 года.

Среди игр от собственных студий Microsoft, которые были добавлены в Game Pass за год, можно выделить такие проекты, как Hi-Fi Rush, Starfield, Forza Motorsport и многие другие. Среди игр от сторонних разработчиков отмечаются Cocoon, Atomic Heart и Lies of P.

Важно отметить, что стоимость всех добавленных игр в Game Pass в 2023 году установила новый рекорд. Для сравнения, в 2022 году сумма составила $7100, а в 2021 году – $6317.


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