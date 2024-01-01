 

Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

01.01.2024, 13:49, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Новым годом. Он отметил, что в уходящем году было много переживаний за судьбу столицы и всей страны, за бойцов на передовой.

“Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством Президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось”, – подчеркнул мэр.

Собянин поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку. Он выразил уверенность, что 2024 год принесет новые победы и достижения.

Мэр пожелал горожан здоровья и долголетия, достатка и благополучия.


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