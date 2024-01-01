Артист отдал костюм Деда Мороза, чтобы узнать, как выбраться из Омска

Актёр театра и кино Сергей Бурунов в интервью порталу super.ru рассказал о самом необычном праздновании Нового года в своей жизни. По словам артиста, наиболее незабываемой была ночь и первый день следующего года в Омске.

Агент актёра сделал «заманчивое предложение» выступить в новогоднюю ночь на корпоративе у представителей крупного бизнеса. Бурунов должен был сыграть Деда Мороза и одарить подарками детей организаторов. Со своей задачей он справился отлично, но проблемы у гостя Омска начались 1 января.

«У нас в гостинице пропала связь и интернет. Позже мне на ресепшне вызвали такси, я попросил отвезти меня в аэропорт. Мне сказали, что воздушная гавань не работает ближайшую неделю, тогда я предложил поехать на ж/д вокзал, но мне сказали, что поезда на выезд из Омска тоже не ходят. Я думал, что я просто попал на странного таксиста, но их коллеги, которые понимали по-русски, словно издеваясь, повторяли то же самое», – рассказал Бурунов.

Дальше ситуация, как показалось артисту, началась складываться положительно – Бурунова узнал один из артистов омского драмтеатра. Он сразу же попросил автограф и совместное фото, но после удовлетворения своей просьбы отказался открыть секрет выезда из сибирского мегаполиса.

«Я хотел дать денег, но наличных не было, а карты не работали из-за отсутствия связи с банком. Потом я решил подарить коллеге костюм Деда Мороза. Он сразу согласился и даже обнял меня, добавив, что теперь заработает на год вперёд. Затем меня посадили в поезд, мы выехали из Омска и всё сразу заработало», – завершил своё повествование актёр.

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