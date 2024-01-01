 

Новый BYD YangWang U6 стал самым аэродинамичным автомобилем в мире

01.01.2024, 12:45, Разное
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BYD YangWang U6 представляет собой роскошный автомобиль, который обещает стать самым аэродинамичным среди всех серийных моделей, включая Mercedes-Benz EQS, Tesla Model S Plaid и Lucid Air.

Дизайн YangWang U6 олицетворяет элегантность с его наклонной линией капота и узкими фарами. Вместо обычных боковых зеркал здесь используются камеры, снижая коэффициент лобового сопротивления до 0,195 Cd, что превосходит EQS и Model S Plaid.

Внутри автомобиля размещен просторный салон с тремя экранами. Технология распознавания лиц на передней стойке обеспечивает дополнительную безопасность.

YangWang U6 будет оснащен четырьмя электродвигателями, которые составляют трансмиссию U8. Мощность автомобиля оценивается примерно в 1000 лошадиных сил, а его запас хода на одной зарядке составит более 600 километров.

Этот роскошный автомобиль будет конкурировать с другими электромобилями премиум-класса, такими как Mercedes-EQ EQS, BMW i7 и Nio ET9. Ожидается, что цена YangWang U6 составит около 110 000 долларов, а начало продаж запланировано на конец 2023 или начало 2024 года.


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