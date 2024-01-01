Ученые обнаружили взаимосвязь между мозгом и снижением веса при интервальном голодании

Метод интервального голодания, широко используемый для похудения, оказался связанным с изменениями в мозге, установили китайские ученые. Их исследование, опубликованное в Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, выявило, что не только микробиом кишечника подвергается изменениям при таком режиме, но и активность мозга.

Специалист из Государственного клинического центра гериатрии Сяонин Ван пояснил, что микробиом производит нейротрансмиттеры и нейротоксины, воздействующие на мозг через нервы и кровеносные сосуды. В ответ тот регулирует пищевое поведение, влияя на состав кишечного микробиома. Ученые надеются, что их открытия помогут бороться с проблемами ожирения, но подчеркивают необходимость дальнейших исследований для выяснения роли конкретных элементов микробиома и областей мозга в успешном процессе снижения веса.