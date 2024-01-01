 

Хакеры взломали эфир «Первого канала» и всю новогоднюю ночь крутили концерт Юрия Лозы

01.01.2024, 11:33, Разное
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Дирекция «Первого канала» завершила расследование инцидента, произошедшего в новогоднюю ночь, когда после обращения президента России в эфир вышла не запланированная «Новогодняя ночь на Первом», а четырёхчасовой концерт Юрия Лозы. 

За это время без перерыва на рекламу прозвучало 70 песен артиста, среди которых были как новогодние композиции, так и хиты поэта-песенника – «Плот», «Баба Люба», «Заповедные места» и другие. Попытки системных администраторов восстановить трансляцию запланированного шоу не увенчались успехом. 

«Расследование показало, что взлом был осуществлён неизвестными лицами из Нижнего Тагила, вероятно, поклонниками Лозы. Сейчас полиция внимательно изучает все фан-клубы исполнителя и устанавливает лица их поклонников», – прокомментировал ситуацию гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. 

Несмотря на то, что зрители не увидели своих любимых артистов, рейтинги «Первого канала» в ночь 1 января стали самыми высокими за последнее десятилетие. В комментариях на специализированных форумах люди выразили свою благодарность телеканалу и отметили, что впервые за многие годы не увидели в новогоднюю ночь представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В свою очередь, Эрнст пообещал, что «Новогодняя ночь на Первом» всё же выйдет в эфир 13 января. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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