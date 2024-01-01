 

В Южной Корее искусственный язык с помощью ИИ определил сорта вина с точностью 95%

01.01.2024, 9:10, Разное
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В Южной Корее научные специалисты из Университета KAIST и Института науки и технологий DGIST разработали искусственный вкусовой сенсор, использующий искусственный интеллект для имитации рецепторов человеческого вкуса. Согласно информации от ACS Applied Materials & Interfaces, исследователи применили четыре отдельных датчика для измерения сладости, горечи, солености и кислинки, впервые используя индивидуальный алгоритм машинного обучения для дегустации и анализа вкуса напитков.

Проведенный эксперимент с шестью сортами вин показал, что искусственный сомелье смог классифицировать предложенные напитки с точностью более 95% и предоставить рекомендации по подбору вин с аналогичными вкусовыми характеристиками. По результатам исследования отмечается, что данная система может быть применена в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую, ликеро-водочную и косметическую, обеспечивая возможность не только оценки вкусовых свойств продукта, но и контроля за его качеством.


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