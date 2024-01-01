 

Опять застали врасплох — польский генерал о появлении неопознанного объекта (российских ракетах) в воздушном пространстве страны

01.01.2024, 9:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Система ПВО должна стать более герметичной, чтобы она смогла отреагировать соответствующим образом на такие ситуации, как сегодня утром, когда неопознанный объект вошёл в её воздушное пространство с украинской стороны, уверен генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с Dziennik он предупреждает, что не имеет значения украинская или российская, случайная или нет была эта «ракета», но Варшаву вновь привели в замешательство.


AP

По сообщениям Польского оперативного командования, после 9 часов утра неопознанный воздушный объект нарушил воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной. Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил порталу Dziennik, что вне зависимости от того, российский это объект или украинский, для Польши это проблема. 

По словам военного, такие ситуации, вне всяких сомнений, могут произойти, но к ним нужно быть готовыми. «Нам следует мониторить воздушное пространство, потому что, если пролетит ракета, у нас возникнут огромные проблемы, ведь она может вызвать серьёзные разрушения. Даже если это будет случайная ракета, то у Польши будут проблемы», — предупредил он. 

У Скшипчака нет сомнений в том, что Польша должна сделать всё возможное, чтобы её система ПВО стала более герметичной и смогла реагировать соответствующим образом. «Недопустимо, чтобы случайные ракеты падали на территорию Польши», — подчеркнул генерал. 

Бывший командующий сухопутными войсками страны пояснил, что ПВО перехватывает ракеты, и в случае угрозы имеющиеся у Польши ракеты могут уничтожить ракеты противника в воздухе, чтобы они не долетели до Люблина, Замости или других городов, где живут поляки. 

На вопрос Dziennik, какой будет реакция Польши и НАТО, он предположил, что они ограничатся дипломатическими нотами, в которых выразят свой протест, даже в случае, если это окажется российская ракета. «Конечно же, мы не станем отвечать ракетами», — резюмировал он.


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