И вновь в британской прессе всплывает имя Несси

Как же при подведении итогов истекшего года можно было забыть про Несси! И неважно, что ученые с пеной у рта доказывают, что никакие динозавры и прочие гигантсткие монстры в отдельно взятом озере выжить не могут. Коммерческий интерес важнее.

Вот потому-то и возобновился в 2023 году интерес к Лох-Несскому чудовищу. Дескать, показывалась несколько раз Несси — и всё тут! После девяти «официально» зафиксированных наблюдений ее «появления» не только энтузиасты, но и просто туристы начинают верить, что темные следы на шотландском озере мог оставить реальный озерный обитатель, правда неуловимый.

Наблюдатели замечали «темную фигуру высотой 65 футов» (около 20 м), черные горбы и нечто, напоминающее перископ, что послужило поводом для официального расследования в августе, в котором использовалось современное оборудование, инфракрасные камеры и гидрофоны.

Все это послужило возобновлению интереса к «Несси» спустя 90 лет после того, как в 1933 году была сделана первая фотография знаменитого «зверя». В интервью The Mirror Пол Никсон, ставший оператором Лохнесского центра, рассказал:

«Было несколько захватывающих изображений, просто необъяснимых и не выдуманных. У нас были необъяснимые шумы, а также из-за интереса средств массовой информации появились новые наблюдения, например, в 2019 году объект с необъяснимыми горбами.

Это заставляет задуматься, сколько еще было наблюдений. Я не говорю, что существует большой зеленый монстр или динозавр, но что-то есть. Мы знаем, что в воде есть что-то большое, мы знаем, что есть угри, но насколько они велики?»

Охотница на Несси Фиона Уэйд поведала 31 августа Официальному регистру, фиксирующему наблюдения Лох-Несских монстров, что заметила то, что «первоначально выглядело как перископ, однако затем появились две изогнутые области».

Среди других восьми наблюдений в 2023 году следует отметить, что Саш Лейк видел 7 октября «громадную черную массу», то бишь горб «размером приблизительно с двухэтажный автобус».

Кроме того, Этьен Кэмел, приехавший из Лиона с женой Элиан, утверждает, что 15 июня они заметили «65-футовую фигуру».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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