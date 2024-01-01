 

Экс-глава МИД Австрии – экономическая и военная ситуация изменились в пользу России

01.01.2024, 5:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За последнее время ситуация вокруг украинского конфликта существенно изменилась в пользу России, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В июне 2023 года РФ уже входила в десятку сильнейших экономических держав, а спустя два месяца обошла в рейтинге Германию. И внутри страны настроения тоже характеризуются уверенностью, в то время как на Западе всё выходит из равновесия.

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-министр иностранных дел Австрии: Ситуация существенно изменилась. Я бы сказала, что на военном поприще всё изменилось в пользу России. В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своём пленарном выступлении отметил, что РФ находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию. И именно это и произошло: спустя два месяца РФ обошла Германию в рейтинге десяти крупнейших экономических держав. Это событие в экономической политике.

И в самой РФ распространилось такое, как бы это сказать… там утвердилось такое настроение — а я немного поездила по стране и много общаюсь с молодыми людьми, у которых преподаю, а также с разного рода коллегами, в том числе с журналистами — настроения уверенные.

ФЛАВИО ФОН ВИЦЛЕБЕН, ведущий: А настроения на Западе и, прежде всего, в Германии, медленно, но верно опрокидываются — думаю, можно так сказать.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2023 года.


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