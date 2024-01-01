 

Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Эпизод 4. 1967

01.01.2024, 4:10, Разное
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Вышло продолжение отличного цикла про исследование Луны от Сурена Цормудяна.
Новая серия идет всего менее четырех сурено-минут.

Тайм-коды.

0:00 Начало
1:00 Договор о космосе
7:00 Визит в США
10:00 Встречи соперников
12:00 Содержание договора
17:25 Прием в Белом доме
29:05 Тревожный визит в дом Уайта
30:17 Гас Гриссом и новый корабль
37:41 Инспектор по контролю качества
42:41 Испытания "Плаг аут"
51:48 Пожар в кабине
56:23 Описание катастрофы из книги
1:10:35 Гибель экипажа
1:19:27 Расследование
1:40:25 Причины
1:44:00 Отчет Филипса
1:53:50 Гибель Томаса Барона и конспирология
2:09:27 Последствия для программы "Аполлон"
2:14:12 Прототипы "Союза"
2:41:54 Флот космической связи
2:53:50 Подготовка к пилотируемому полету "Союза"
3:04:15 "Союз-1"
3:09:12 Гибель Комарова
3:15:30 Другие потери
3:25:12 Фильм "Обратный отсчет"
3:30:24 Автоматические миссии
3:37:35 Аполлон 4
3:43:17 Список источников и титры
3:46:55 После титров

Скоро узнаем, летали или не летали…

Источник: Colonel Cassad


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