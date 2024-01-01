Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Эпизод 4. 1967

Вышло продолжение отличного цикла про исследование Луны от Сурена Цормудяна.

Новая серия идет всего менее четырех сурено-минут.

Тайм-коды.

0:00 Начало

1:00 Договор о космосе

7:00 Визит в США

10:00 Встречи соперников

12:00 Содержание договора

17:25 Прием в Белом доме

29:05 Тревожный визит в дом Уайта

30:17 Гас Гриссом и новый корабль

37:41 Инспектор по контролю качества

42:41 Испытания "Плаг аут"

51:48 Пожар в кабине

56:23 Описание катастрофы из книги

1:10:35 Гибель экипажа

1:19:27 Расследование

1:40:25 Причины

1:44:00 Отчет Филипса

1:53:50 Гибель Томаса Барона и конспирология

2:09:27 Последствия для программы "Аполлон"

2:14:12 Прототипы "Союза"

2:41:54 Флот космической связи

2:53:50 Подготовка к пилотируемому полету "Союза"

3:04:15 "Союз-1"

3:09:12 Гибель Комарова

3:15:30 Другие потери

3:25:12 Фильм "Обратный отсчет"

3:30:24 Автоматические миссии

3:37:35 Аполлон 4

3:43:17 Список источников и титры

3:46:55 После титров

Скоро узнаем, летали или не летали…

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