Возрождённый «Запорожец» будут производить в Мелитополе

Ещё один знаменитый советский автомобильный бренд возродят в ближайшие годы – речь идёт о Запорожском автозаводе. Предприятие в кооперации с китайскими партнёрами будет выпускать обновлённый «Запорожец», пообещал глава российской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Друзья! Хорошая новость пришла к нам из Китая. Легендарный «Запорожец», а вместе с ним и тысячи рабочих мест появятся в Запорожской области. Пока до Запорожья мы не добрались, но мощности Мелитопольского моторного завода позволяют запустить крупноузловую сборку уже в следующем году», – объявил он.

Под капотом у новинки разместится двигатель объёмом 1,4 литра и мощностью 88 лошадиных сил. Механическая трансмиссия предоставит водителю максимальный контроль над автомобилем, а традиционные стеклоподъёмники – максимальный контроль над окнами. Из удобств предусмотрены кондиционер и мультимедийная система, но только по отдельному заказу и на экспортных модификациях.

Как и в советские годы, «Запорожец» будет доступен даже семьям с небольшим достатком – его возрождённую версию в базовой комплектации оценили всего в 2,8 млн рублей.

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