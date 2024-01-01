 

Public Sénat – успехи на фронте и на международной арене — французский генерал подвёл итоги 2023 года для Путина

01.01.2024, 3:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

2023 год заканчивается для Владимира Путина лучше, чем начался, констатировал в интервью Public Sénat французский генерал и эксперт по международным отношениям Доминик Тринкан. По его словам, на Украине российский лидер смог удержать занятые позиции. На международной арене ему также удаётся постепенно расширять круг своего влияния.


АР

2023 год заканчивается для Владимира Путина лучше, чем начался, идёт ли речь о его положении на международной арене или о ситуации на украинском фронте, констатировал в интервью Public Sénat французский генерал и эксперт по международным отношениям Доминик Тринкан.

По мнению специалиста, на Украине российский лидер успешно удерживал занятые позиции весь год и способен продолжать в том же духе и в следующем году. В других странах мира и на международной арене ему также удаётся постепенно расширять круг своего влияния. В особенности это касается стран Африки и укрепления связей с Китаем.

Помимо прочего, международные санкции в отношении Москвы оказались своего рода «решетом». В итоге от них страдают только сами западные страны, а РФ удалось найти пути обхода ограничений.

Кроме того, популярность Владимира Путина среди населения не только не снизилась в результате конфликта на Украине, но даже укрепилась. «Дело в том, что экономическая ситуация внутри страны не такая катастрофическая, и население менее рассержено, чем некоторые предполагали изначально», — посетовал генерал.

В связи с этими тенденциями эксперт призвал европейцев более решительно заявить о себе и «сделать так, чтобы победа Путина не была полной победой».


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